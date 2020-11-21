Haberler Bursaspor Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

'dan açıklaması! "Planı..."

1. Lig ekiplerinden ' da gösterdiği performansla , ve 'ın transfer listesine giren geleceği ile ilgili kararı verdi. Avrupa'dan kulüplerin de talip olduğu genç futbolcu ile ilgili son gelişmeyi Galatasaray'ın eski futbolcusu ve Ali Akman'ın amcası aktardı.

Bursaspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:31 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 09:32
Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

forması giyen 18 yaşındaki , Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek; , ve 'ın trasnfer listesine girdi.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

BAYERN VE LILLE PEŞİNDE

İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan 'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü.
Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu. Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih hocaya sözümüz var..." dediği iddia edildi.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ

Öte yandan Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak sarı lacivertli ekibe tarihi bir çalım atıldığı belirtilmişti.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

TERCİHİ GALATASARAY SÖYLENTİSİ

Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüşmesine rağmen tercihinin sarı kırmızılı ekip olduğu kaydedilmişti.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

TRT SPOR'DA YANIT VERDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından 'ın amcası ve temsilcisi , yeğeninin geleceğine dair TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

AKMAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

, 'ın hedefinin Avrupa olduğunu ve kendisinin bu konuda yeğenine herhangi bir transfer yönlendirmesi yapmadığını söyleyerek, "Ali'nin amacı yurtdışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı" sözlerini kullandı.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

Kendisinin Ali'yi veya diğer Süper Lig ekiplerine yazılması ile ilgili ise Akman, "Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var.

Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

Ben Ali'nin bu anlamda etkilenmemesini istiyorum, şu anda 'da ve kafasında sadece şu anda orası var" sözlerini sarf etti.

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