Ayhan Akman'dan Ali Akman açıklaması! "Planı..."

Bursaspor forması giyen 18 yaşındaki Ali Akman, Türk futboluna şimdiden damgasını vurmaya başladı. Bu sezon 1. Lig'de Bursaspor formasıyla çıktığı 9 maçta 7 gol atan genç yetenek; Beşiktaş, fenerbahçe ve Galatasaray'ın trasnfer listesine girdi.

BAYERN VE LILLE PEŞİNDE İsmi Bayern Münih ve Lille gibi takımlarda anılan Ali Akman için menajerlerin hem amcası hem de temsilcisi olan Ayhan Akman'la görüşerek, aralarında 5 büyük ligden devlerin de bulunduğu teklifler getirdiği öne sürülmüştü.

Hatta Ayhan Akman'ın bu tekliflere verdiği iddia edilen cevap gündeme damga vurmuştu. Ayhan Akman'ın, söz konusu menajerlere "Fatih hocaya sözümüz var..." dediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'NİN GİRİŞİMLERİ Öte yandan Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da sezon sonu serbest kalacak Ali Akman için tüm şartları zorladığı hatırlatılarak sarı lacivertli ekibe tarihi bir çalım atıldığı belirtilmişti.

TERCİHİ GALATASARAY SÖYLENTİSİ Emre Belözoğlu'nun, genç oyuncunun babasıyla transfer hakkında görüşmesine rağmen tercihinin sarı kırmızılı ekip olduğu kaydedilmişti.

TRT SPOR'DA YANIT VERDİ Tüm bu gelişmelerin ardından Ali Akman'ın amcası ve temsilcisi Ayhan Akman, yeğeninin geleceğine dair TRT Spor'da açıklamalarda bulundu.

AKMAN CANLI YAYINDA AÇIKLADI Ayhan Akman, Ali Akman'ın hedefinin Avrupa olduğunu ve kendisinin bu konuda yeğenine herhangi bir transfer yönlendirmesi yapmadığını söyleyerek, "Ali'nin amacı yurtdışında oynamak. Onun niyeti, planı Avrupa'da oynamak.

Türkiye'den de Avrupa'dan da teklifler var, bunu söylemekte de sakınca görmüyorum. Kendini Avrupa'da geliştirmek istiyor. Benim ağzımdan bu konuyla ilgili bir açıklama hiç olmadı" sözlerini kullandı.

Kendisinin Ali'yi Galatasaray veya diğer Süper Lig ekiplerine yazılması ile ilgili ise Akman, "Tabii ki ben Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, doğru ama Ali'nin farklı planları var.