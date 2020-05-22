Kupayla şehir turu atacağız

BursasporTeknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 6 hafta sonunda şampiyonluk otobüsüne binerek, şehir turu atacaklarına inandığını söyledi. BursadaBugün TV'de Serkan Yetişmişoğlu ile M. Ali Ekmekçi'nin 'Evden Süper Futbol' programına konuk olan Üzülmez, "Çalışmalarda her şey iyiye gidiyor. Güzel bir sinerji yakaladık. İnşallah o kupa Bursa'ya gelecek. Keçiören maçına kadar bomba gibi bir takım olacağız. Kaliteli bir ekibiz. Takım halinde kenetlenip bu işi başarmak istiyoruz. Bunun için de oyuncuları mental anlamda iyi hazırlamak gerek" dedi. Üzülmez, şöyle devam etti: "12 gündür tesislerde yatıp kalkıyorum. Oyuncuları motive etmek için beraber iftar ve sahur yapıyoruz. Tecrübeli isimlerin takıma liderlik yapmalarını bekliyorum."