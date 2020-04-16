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16 Nisan 2020, Perşembe
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Kolektif oynuyor

Kolektif oynuyor

, ligin en çok gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri olmasına karşın, yeşil- beyazlı isimler gol krallığı yarışında iddialı değil.

, ligin en çok gol sevinci yaşayan ekiplerinden biri olmasına karşın, yeşil- beyazlı isimler gol krallığı yarışında iddialı değil. Ligde 42 golün 16'sı farklı isimler attı. En skoreri 8 golle Seleznyov olurken, onu 7 golle Kubilay ve 4 golle Shehu takip etti. Traore, Özer, Recep 3'er, Ali Akman, Emirhan, Diarra ve Selçuk 2'şer gol attı. Anıl, Burak Altıparmak, Onur, Ramazan ve Tayfur ile Latovlevici'nin 1'er golü var.
  1. 16.4.2020
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