BB Erzurumspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Bursaspor Bursaspor'a zirvede Erzurum çelmesi!

1-1 | MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada , 'nda ağırladığı 'u mağlup etti.

1. Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 54. dakikasında Erzurumspor, Pote'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Golden hemen 3 dakika sonra Bursaspor, ile skoru eşitledi.

Dakikalar 84'ü gösterirken ev sahibi ekipte sahneye çıktı ve takımını tekrar öne geçirdi ve mücadele 'lik skorla sona erdi.

Bu skorun ardından Erzurumspor 42 puan ie 2. sırada yer alırken, Bursaspor 39 puanla 3. sırada kaldı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 16:25
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