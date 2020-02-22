BB Erzurumspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada BB Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda ağırladığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 54. dakikasında Erzurumspor, Pote'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 3 dakika sonra Bursaspor, Selçuk Şahin ile skoru eşitledi.
Dakikalar 84'ü gösterirken ev sahibi ekipte Ömer Şişmanoğlu sahneye çıktı ve takımını tekrar öne geçirdi ve mücadele 2-1'lik skorla sona erdi.
Bu skorun ardından Erzurumspor 42 puan ie 2. sırada yer alırken, Bursaspor 39 puanla 3. sırada kaldı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 16:25
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
BB Erzurumspor 1-1 Bursaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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