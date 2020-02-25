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25 Şubat 2020, Salı
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Timsah inançlı

Timsah inançlı

'nın teknik patronu , "Biz inanarak buraya geldik. Moral ve motivasyonu yüksek olan takımlar öne geçecek" dedi.

Perşembe günü Altay'ı ağırlayacak olan 'da teknik direktör , takıma güvenini dile getirdi. Tecrübeli hoca, "Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Biz inanarak buraya geldik. Moral ve motivasyonu yüksek olan takımlar öne geçecek" ifadelerini kullandı. TAKIMIN son haftalardaki gol performansını da değerlendiren Üzülmez, "Seleznov'un da performansı düştü. Onunla konuşmak istiyorum. Kubilay da çok beğendiğim bir oyuncu ama beden dili daha pozitif olabilir. Herkes maksimum katkıyı vermeli" diye konuştu.
  1. 25.2.2020
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