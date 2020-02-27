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27 Şubat 2020, Perşembe
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’da 3 eksik

Bursa’da 3 eksik

yenilgisiyle sarsılan , Altay’ı konuk ediyor. Yeşil-beyazlılarda cezalı Özer ile Tayfur ve sakat yok.

yenilgisiyle sarsılan , Altay'ı konuk ediyor. Yeşil-beyazlılarda cezalı Özer ile Tayfur ve sakat yok. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, 3 puanı çok istediklerini söyledi.
  1. 27.2.2020
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