Bursa'da isyan!
Ümraniye deplasmanında galibiyeti koruyamayan Bursaspor’da hakemlere büyük bir tepki var.
Ümraniye deplasmanında galibiyeti koruyamayan Bursaspor'da hakemlere büyük bir tepki var. Başkan Mesut Mestan, hakem hataları nedeniyle mağdur edildiklerini ileri sürerek, 9 aydan bu yana son derece meşakkatli, ağır ve yıpratıcı süreçlerden geçtiklerini belirtti.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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