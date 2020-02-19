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19 Şubat 2020, Çarşamba
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Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Bursasporlu futbolculardan anlamlı ziyaret

Bursasporlu oyuncular, lösemi tedavisi gören ’u ziyaret ederek kendisine moral verdi.  kaptanı  de konuyla ilgili açıklamada bulundu. Şahin, "Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. şampiyonluk maçında yanımızda olacak."

Bursasporlu futbolculardan takım kaptanı , , Kubilay Kanatsızkuş ve Emirhan Aydoğan, lösemi tedavisi gören yeşil-beyazlı takımın taraftarı olan 'a moral ziyaretinde bulundu.

Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Batuhan'ın ailesi ile sohbet eden oyuncular, genç Bursasporluya forma hediye etti. Kaptan Selçuk Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşimize biraz da olsa moral verebildiysek ne mutlu bize. Onun mutluluğu ve sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli. şampiyonluk maçında yanımızda olacak."

  1. 19.02.2020
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