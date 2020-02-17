İbrahim Üzülmez: Şehir hakediyor
Üzülmez: Takımımı kutluyorum harikaydılar. Taraftarlar müthişti. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor.
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuştu. Güçlü rakiplerine karşı maça tam da istedikleri gibi başladıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Erken gol planlarımızı daha iyi uygulamamızı sağladı. Rakip dirençlenmeye başlarken ikinciyi attık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Tabii burada taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 40 bin kişi muhteşem bir destek verdi. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah hak ettiklerini veririz" şeklinde konuştu. Haftaya Erzurum ile oynayacakları karşılaşmanın önemine dikkat çeken Üzülmez, "Zor maçlarımız sürecek. İnşallah oradan da 3 puanla dönmeyi başarırız. Final gibi bir karşılaşma olacak" yorumunu yaptı.
ŞEN'E YOĞUN ISLIK
Bursaspor taraftarları eski oyuncuları Volkan Şen'e tepkiliydi. Futbola Bursa altyapısında başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'un ilk 11'indeydi. Volkan, meşin yuvarlak ile her buluştuğunda yoğun şekilde ıslıklandı.
- 17.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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