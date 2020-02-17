İbrahim Üzülmez: Şehir hakediyor

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Adana Demirspor galibiyeti sonrası konuştu. Güçlü rakiplerine karşı maça tam da istedikleri gibi başladıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Erken gol planlarımızı daha iyi uygulamamızı sağladı. Rakip dirençlenmeye başlarken ikinciyi attık. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Tabii burada taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Yaklaşık 40 bin kişi muhteşem bir destek verdi. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah hak ettiklerini veririz" şeklinde konuştu. Haftaya Erzurum ile oynayacakları karşılaşmanın önemine dikkat çeken Üzülmez, "Zor maçlarımız sürecek. İnşallah oradan da 3 puanla dönmeyi başarırız. Final gibi bir karşılaşma olacak" yorumunu yaptı.

ŞEN'E YOĞUN ISLIK

Bursaspor taraftarları eski oyuncuları Volkan Şen'e tepkiliydi. Futbola Bursa altyapısında başlayan 32 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor'un ilk 11'indeydi. Volkan, meşin yuvarlak ile her buluştuğunda yoğun şekilde ıslıklandı.