Bursaspor'da gençlik aşısı

Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1. Lig'de devam edecek Bursaspor'un kadrosunda büyük revizyon yaşanıyor. Kadrodan 12 futbolcu giderken, yeşil-beyazlı ekip sezon başı kamp kadrosunu ise genç ve altyapıdan gelen isimlerinden oluşturdu. 30 oyuncu ile çalışmalarını Özlüce Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor'da, futbolcuların yaş ortalamasının 20.4 olması dikkat çekti. Ayrıca kadrodaki oyuncuların 23'ünü altyapıdan yetişen isimler oluşturuyor.

SADECE 3 YABANCI VAR

Bursaspor'un mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı yer alıyor. Takımdan gönderilmesi düşünülen Rumen futbolcu Latovlevici ile Nijerya Milli Takımı'nda mücadele veren Shehu'nun dışında, 19 yaşındaki Makedon Atanasov kamp kadrosunda bulunuyor. Bu isimlerden yalnızca Atanasov, takımla çalışıyor. Ayrıca Latovlevici ve Shehu'nun bir başka özelliği ise mevcut kadrodaki en yaşlı oyuncular olmaları. Bu futbolculardan Latovlevici 33, Shehu ise 26 yaşında.