Bursaspor'da gençlik aşısı
Süper Lig’e geri dönmek isteyen Bursaspor, 30 kişilik kadrosunun 23’ünü altyapıdan oluşturdu. Yeşil-beyazlı kulübün 20.4’lük gencecik yaş ortalaması dikkatleri topladı.
Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1. Lig'de devam edecek Bursaspor'un kadrosunda büyük revizyon yaşanıyor. Kadrodan 12 futbolcu giderken, yeşil-beyazlı ekip sezon başı kamp kadrosunu ise genç ve altyapıdan gelen isimlerinden oluşturdu. 30 oyuncu ile çalışmalarını Özlüce Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor'da, futbolcuların yaş ortalamasının 20.4 olması dikkat çekti. Ayrıca kadrodaki oyuncuların 23'ünü altyapıdan yetişen isimler oluşturuyor.
SADECE 3 YABANCI VAR
Bursaspor'un mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı yer alıyor. Takımdan gönderilmesi düşünülen Rumen futbolcu Latovlevici ile Nijerya Milli Takımı'nda mücadele veren Shehu'nun dışında, 19 yaşındaki Makedon Atanasov kamp kadrosunda bulunuyor. Bu isimlerden yalnızca Atanasov, takımla çalışıyor. Ayrıca Latovlevici ve Shehu'nun bir başka özelliği ise mevcut kadrodaki en yaşlı oyuncular olmaları. Bu futbolculardan Latovlevici 33, Shehu ise 26 yaşında.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
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mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
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