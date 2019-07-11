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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'da gençlik aşısı

Bursaspor'da gençlik aşısı

’e geri dönmek isteyen , 30 kişilik kadrosunun 23’ünü altyapıdan oluşturdu. Yeşil-beyazlı kulübün 20.4’lük gencecik yaş ortalaması dikkatleri topladı.

Gelecek sezon yoluna 1. Lig'de devam edecek 'un kadrosunda büyük revizyon yaşanıyor. Kadrodan 12 futbolcu giderken, yeşil-beyazlı ekip sezon başı kamp kadrosunu ise genç ve altyapıdan gelen isimlerinden oluşturdu. 30 oyuncu ile çalışmalarını 'nde sürdüren Bursaspor'da, futbolcuların yaş ortalamasının 20.4 olması dikkat çekti. Ayrıca kadrodaki oyuncuların 23'ünü altyapıdan yetişen isimler oluşturuyor.

SADECE 3 YABANCI VAR
Bursaspor'un mevcut kadrosunda yalnızca 3 yabancı yer alıyor. Takımdan gönderilmesi düşünülen Rumen futbolcu Latovlevici ile Nijerya 'nda mücadele veren Shehu'nun dışında, 19 yaşındaki Makedon Atanasov kamp kadrosunda bulunuyor. Bu isimlerden yalnızca Atanasov, takımla çalışıyor. Ayrıca Latovlevici ve Shehu'nun bir başka özelliği ise mevcut kadrodaki en yaşlı oyuncular olmaları. Bu futbolculardan Latovlevici 33, Shehu ise 26 yaşında.

  1. 11.7.2019
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