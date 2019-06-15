Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy İtalya yolcusu - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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kaptanı yolcusu

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy İtalya yolcusu

'e bu sezon veda eden 'da takım kaptanı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre genç futbolcu, Serie A'ya yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan 'da kaptan yuvadan uçuyor. Son dakika haberine göre genç defans oyuncusu bu sezon Birinci Ligi'ne (Serie A) yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Bu anlaşmayı haberleri paylaşmasıyla ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da kişisel internet sitesinden doğrulamıştı. Öte yandan Lecce kulübü, 'ın golcüsü için de bir teklif yapmış ancak tecrübeli ismin siyah-beyazlı takımda kalmak istemesinden sonra bu teklifi geri çevrilmişti.

SERIE A'YA BİR TÜRK DAHA

Bursaspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki stoper için 1.3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği belirtildi. Transfer resmen gerçekleşirse milli futbolcu, , ve Merih Demiral'den sonra Serie A'da forma giyen 4. Türk futbolcu olacak.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 13:02
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