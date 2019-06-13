Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor
Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atabilir. İşte detaylar...
13 Haziran 2019 Perşembe 11:37
Güncelleme: 13.06.2019 11:37
Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.
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Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu.
Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı.
Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı.