Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor - Son dakika Bursaspor fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atabilir. İşte detaylar...
13 Haziran 2019 Perşembe 11:37 Güncelleme: 13.06.2019 11:37
Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Son olarak Atiker Konyaspor'da forma giyen Volkan Şen sürpriz bir gelişmeyle yeniden gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Milli Takım'ın da değişmezi olan Volkan, daha sonra eski kulübü Trabzonspor'a transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Trabzonspor'da istenilen performansı gösteremeyen Volkan daha sonra Atiker Konyaspor'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Konyaspor'da 10 maçta forma giyen futbolcu takımına 1 gol 2 asistlik performansla katkı sağlamıştı.

Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Konyaspor'dan da ayrılıktan sonr kulüp bulamayan Volkan, geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamadı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN