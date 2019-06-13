Tecrübeli futbolcu Volkan Şen geri dönüyor

Süper Lig'de Bursaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor forması giyen Volkan Şen'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon hiçbir takımda oynamayan ve çalışmalarını kendi başına sürdüren Volkan, sürpriz bir transfere imza atabilir. İşte detaylar...

13 Haziran 2019 Perşembe 11:37 Güncelleme: 13.06.2019 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





