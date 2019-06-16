Ertuğrul Ersoy-Lecce anlaşması için şok iddia

Bu sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor'da takım kaptanı Ertuğrul Ersoy'un Serie A'ye yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Oyuncunun bonservisine kadar detayların verildiği haberler üzerine İtalyan ekibinin sportif direktörü Mauro Meluso Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada anlaşmayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Ertuğrul Ersoy mu? Resmi bir teklifimiz yok zaten gündemimiz dışında bir isim. İyi bir oyuncu evet ama şu an için düşünmüyoruz."

BURSASPOR BAŞKANINA SAHTE TEKLİF GÖTÜRÜLMÜŞ

Sportif direktör Meluso'nun açıklamalarının ardından flaş bir iddia gündeme geldi. Akşam'da yer alan habere göre, genç ve yetenekli oyuncuların haklarını alarak onları Avrupa'nın köklü kulüplerine götüreceğini söyleyen menajer Fali Ramadani'nin Ertuğrul Ersoy'u bu şekilde kendisine bağladığı konuşulurken, Ramadani'nin Ozan Tufan'da da aynı yolu izlediği belirtildi.

ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?

Gölcükspor ve Bursaspor altyapılarında forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu, 2014 yılında A takımla sözleşme imzaladı. Bir sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralanan defans oyuncusu 2016'dan beri yeşil-beyazlı takımın değişmez stoperi ve takım kaptanı oldu. Ersoy aynı zamanda iki kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.



