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16 Haziran 2019, Pazar
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-Lecce anlaşması için şok iddia

Ertuğrul Ersoy-Lecce anlaşması için şok iddia

'un takım kaptanı 'un Lecce ile 4 yıllık anlaştığı yönünde çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulunan İtalyan ekibinin sportif direktörü , milli futbolcunun gündemlerinde olmadığını ve resmi bir teklifin iletilmediğini söyledi. Bazı iddialara göre ise 'a gelen sözleşme teklifi sahte. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bu sezon 'e veda eden 'da takım kaptanı 'un Serie A'ye yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.

Oyuncunun bonservisine kadar detayların verildiği haberler üzerine İtalyan ekibinin sportif direktörü Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada anlaşmayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı;

"Ertuğrul Ersoy mu? Resmi bir teklifimiz yok zaten gündemimiz dışında bir isim. İyi bir oyuncu evet ama şu an için düşünmüyoruz."

BURSASPOR BAŞKANINA SAHTE TEKLİF GÖTÜRÜLMÜŞ

Sportif direktör Meluso'nun açıklamalarının ardından flaş bir iddia gündeme geldi. Akşam'da yer alan habere göre, genç ve yetenekli oyuncuların haklarını alarak onları Avrupa'nın köklü kulüplerine götüreceğini söyleyen menajer Fali Ramadani'nin Ertuğrul Ersoy'u bu şekilde kendisine bağladığı konuşulurken, Ramadani'nin 'da da aynı yolu izlediği belirtildi.

ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?

Gölcükspor ve altyapılarında forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu, 2014 yılında A takımla sözleşme imzaladı. Bir sezonluğuna 'a kiralanan defans oyuncusu 2016'dan beri yeşil-beyazlı takımın değişmez stoperi ve takım kaptanı oldu. Ersoy aynı zamanda iki kez de A Milli Takımı'nın formasını terletti.


  1. 16.06.2019
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