Ertuğrul Ersoy-Lecce anlaşması için şok iddia
Bursaspor'un takım kaptanı Ertuğrul Ersoy'un Lecce ile 4 yıllık anlaştığı yönünde çıkan haberler üzerine açıklamalarda bulunan İtalyan ekibinin sportif direktörü Mauro Meluso, milli futbolcunun gündemlerinde olmadığını ve resmi bir teklifin iletilmediğini söyledi. Bazı iddialara göre ise Bursaspor'a gelen sözleşme teklifi sahte. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bu sezon Süper Lig'e veda eden Bursaspor'da takım kaptanı Ertuğrul Ersoy'un Serie A'ye yükselen Lecce ile 4 yıllık anlaşma sağladığı yönünde haberler çıkmıştı.
Oyuncunun bonservisine kadar detayların verildiği haberler üzerine İtalyan ekibinin sportif direktörü Mauro Meluso Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada anlaşmayı yalanlayarak şu ifadeleri kullandı;
"Ertuğrul Ersoy mu? Resmi bir teklifimiz yok zaten gündemimiz dışında bir isim. İyi bir oyuncu evet ama şu an için düşünmüyoruz."
BURSASPOR BAŞKANINA SAHTE TEKLİF GÖTÜRÜLMÜŞ
Sportif direktör Meluso'nun açıklamalarının ardından flaş bir iddia gündeme geldi. Akşam'da yer alan habere göre, genç ve yetenekli oyuncuların haklarını alarak onları Avrupa'nın köklü kulüplerine götüreceğini söyleyen menajer Fali Ramadani'nin Ertuğrul Ersoy'u bu şekilde kendisine bağladığı konuşulurken, Ramadani'nin Ozan Tufan'da da aynı yolu izlediği belirtildi.
ERTUĞRUL ERSOY KİMDİR?
Gölcükspor ve Bursaspor altyapılarında forma giyen 21 yaşındaki milli futbolcu, 2014 yılında A takımla sözleşme imzaladı. Bir sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralanan defans oyuncusu 2016'dan beri yeşil-beyazlı takımın değişmez stoperi ve takım kaptanı oldu. Ersoy aynı zamanda iki kez de A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
- 16.06.2019
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Ertuğrul Ersoy-Lecce anlaşması için şok iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.