Bursaspor'dan açıklama: Futbolcu satışı yapmamız söz konusu değil! - Son dakika Bursaspor haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2019, Cuma
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'dan transfer açıklaması!

Bursaspor'dan transfer açıklaması!

Kulübü Başkanı , kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, futbolcu satışı yapmalarının söz konusu olmadığını belirtti.

'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Malesef Bursaspor camiası için bugün tekrar mesnetsiz algı operasyonlarına imkan sağlayan bir gün olmuştur.

Şahsım ve yönetim kurulumuz olarak herhangi bir futbolcunun satışını yapmamız söz konusu değildir, aksine gelen tekliflere rağmen biz durumun hassasiyetinde olan yöneticiler olarak bu satış işe ilgili detayları yeni oluşacak yönetim kuruluna devrediyoruz. Kaldı ki, bugün dahil olmak üzere, geride bıraktığımız birkaç gün içinde, serbest kalma ihtimali bulunan oyuncuların alacaklarını ve kulübün genel giderlerini de şahsen ödemiş bulunmaktayım.

Yönetici alacakları kulüp tarihinde her zaman temlik altına alınmıştır. Lakin bizler alacaklı olduğumuz 100 milyon üzerindeki rakam için de yeni gelecek yönetime yardımcı olacak, oluşturulduğumuz projelerimizi devredecek ve Bursaspor'umuzun hak etmediği bu durumdan kurtulması adına dışarıdan da olsa tüm gayretimizi sergileyeceğiz.

Şu unutulmamalıdır ki bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun, kulüpten menfaat elde etmek isteyenlerin iktidar savaşıdır. Bizler artık bu savaşın bir parçası olmak yerine huzur ortamının sağlanması adına elimizden geleni yapan bir yönetim olarak duruş sergileyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz ki süreç içerisinde oluşan projeler yeni yönetime devredileceği gibi, mevcut kadromuzdaki futbolcularımızın satışı ile ilgili kararlar da tümüyle yeni gelecek yönetimin inisiyatifinde olacaktır.

Saygılarımla…

Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Adına

Başkan Ali Ay"

  1. 21.06.2019
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