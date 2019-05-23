Bursaspor'da 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2019
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

Bursaspor'da 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor

'de kalma savaşı veren 'da 9 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Ligdeki durumuna göre sıklıkla şans bulan ve önümüzdeki sezon sözleşmesi sonlanacak 6 oyuncunun da geleceği, Malatya deplasmanının ardından netleşecek.

Spor Toto 'in son haftasında deplasmanda Evkur ile kritik bir randevuya çıkacak olan , kümede kalma hesapları yapıyor. Rakibini yenerek Göztepe'nin puan kaybını bekleyecek yeşil beyazlı camiayı, sezon sonunda ise hareketli günler bekliyor. 9 oyuncusu sözleşmesi sona erecek Bursa temsilcisi, ligde kalsa da kalamasa da önümüzdeki sezon kadroyu baştan aşağıya yenileyecek.

KİRALIKLAR TAKIMLARINA DÖNÜYOR
Bursaspor'un mevcut kadrosundaki 6 oyuncu; Diafra Sakho, Umut Nayir, , Henri Saivet, ve Allano Lima'nın sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor. Bu isimlerden Lima, geçtiğimiz gün yayınladığı mesajla Bursaspor taraftarına veda ederken, aynı zamanda kart cezası nedeniyle Malatya deplasmanında görev alamayacak Chedjou da Bursaspor defterini kapamış durumda. 6 oyuncunun da sezon sonu itibariyle takımlarına dönmesi bekleniyor.

LATOVLEVICI BELIRSIZLIGI
Bursaspor'da kiralık oyuncular dışında 3 oyuncunun da sözleşmesi sona eriyor. Yeşil beyazlı ekipte Iasmin Latovlevici, ve Jires Kembo, Haziran ayı ile birlikte boşa çıkacak. Özellikle Latovlevici ve Furkan ile sözleşmelerin uzatılması noktasında henüz bir adım atılmadı. Öte yandan ilk 11'de sıklıkla şans bulan Barış Yardımcı, , Yusuf Erdoğan, Okan Kocuk, Abdullahi Shehu, Muhammed Şengezer ve yedek kalan Santiago Vergini'nin de sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek.

KONGREYE GİDİLECEK
Yeşil beyazlı camia bir başka belirsizliği de yönetim kanadında yaşıyor. Son olarak Divan Başkanlık Kurulu'nun da çağrısının ardından Başkan , Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kongre tarihini açıklayacağının ve kongreye gidileceğinin sinyallerini verdi. Şu an başkanlık için tek aday bulunurken, mevcut başkan Ali Ay'ın aday olup olmayacağı ise merak konusu.

  1. 23.05.2019
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