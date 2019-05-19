Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı
Süper Lig'de Göztepe'ye karşı yaşadığı puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan Bursaspor'da 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü hafta kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, haftaya bir puan önünde giren Göztepe'yi sahasında ağırlarken, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan yeşil-beyazlı ekipte puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, 3 oyuncu da sezonu kapadı. Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve Aurelien Chedjou gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer oyuncular Aytaç Kara, Tunay Torun ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı.
- 19.05.2019
-
Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
-
Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
-
Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.