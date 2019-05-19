Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı
19 Mayıs 2019, Pazar
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'da 3 oyuncu sezonu kapadı

Bursaspor'da 3 oyuncu sezonu kapadı

'de 'ye karşı yaşadığı puan kaybıyla ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan 'da 3 oyuncu kart cezası nedeniyle Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Spor Toto 'in 33'üncü hafta kümede kalma mücadelesi veren , haftaya bir puan önünde giren 'yi sahasında ağırlarken, maçtan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutlarını son haftaya bırakan yeşil-beyazlı ekipte puan kaybının üzüntüsü yaşanırken, 3 oyuncu da sezonu kapadı. Göztepe maçına kart sınırında çıkan Ertuğrul Ersoy, Allano Lima ve gördükleri sarı kartlar nedeniyle ligin son haftasında deplasmanda oynanacak olan Malatyaspor karşısında cezalı duruma düştü. Kart sınırındaki diğer oyuncular , ve Iasmin Latovlevici ise maçı kart görmeden tamamladı.

  1. 19.05.2019
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