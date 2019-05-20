Bursaspor'da seyirci rekoru kırılamadı – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'da seyirci rekoru kırılamadı

Bursaspor'da seyirci rekoru kırılamadı

Günler öncesinden biletleri tükenen - karşılaşmasında, 43 bin kişi kapasiteli 'nun seyirci rekoru kırılamadı.

Günler öncesinden biletleri tükenen - karşılaşmasında, 43 bin kişi kapasiteli 'nun seyirci rekoru kırılamadı.

'de kümede kalma mücadelesi veren iki ekibi karşı karşıya getiren maçta Bursaspor ile Göztepe sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Böylelikle ligde kalma umutları azalan ve maç sonu büyük üzüntü yaşayan yeşil beyazlı kulüp, arzu ettiği seyirci rekorunu da kıramadı. Yayıncı kuruluş tarafından verilen rakamlara göre Bursaspor - Göztepe karşılaşmasını tribünlerden 33 bin 43 biletli seyirci takip etti. 43 bin kapasiteli stadyumda hafta içerisinde satışa sunulan biletler tamamen tükenirken, 18 bin 163 kombineye de sahip Bursaspor'da seyirci rakamı şaşkınlıkla karşılandı.

REKOR FENERBAHÇE MAÇINDA KALDI
Bursaspor'un, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynadığı en yüksek seyirci karşılaşma ise mücadelesi olmuştu. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmadaki rakamlar da polemiğe neden olmasına karşın; yayıncı kuruluş verilerine göre tribünlerde 33 bin 108, yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaştığı verilere göre ise tribünlerde 38 bin 108 biletli seyirci yer aldı. Her iki veri de dikkate alındığında Bursaspor Kulübü'nün, Göztepe karşısında seyirci rekorunu kıramadığı görülüyor.

YÜKSEK SEYİRCİLİ MAÇLARINDA ZORLANIYOR
Bursaspor, bu sezon en yüksek seyirci rakamlarına ulaştığı maçları ise kazanamadı. Göztepe mücadelesi bu sezonun en yüksek seyircili maçı olmasına karşın yeşil beyazlı ekip 1 puana razı oldu. Bursaspor; 30 bin 825 biletli seyircinin yer aldığı maçta 'a 3-2, 25 bin 974 biletli seyircisinin yer aldığı maçta 'a da 1-0 kaybetti. Bursa temsilcisi ayrıca 29 bin 602 biletli seyircisinin yer aldığı maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, 27 bin 807 biletli seyircisinin maçı takip ettiği maçta da ile yine aynı skor ile berabere kaldı.

  1. 20.05.2019
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