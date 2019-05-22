TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da oynanacak – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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TFF 2. Lig play-off finali 'da oynanacak

TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da oynanacak

Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçı Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.

Spor Toto 1. Lig'e gelecek son takımın belli olacağı TFF 2.Lig play-off final müsabakasının oynanacağı stat açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Mayıs Salı günü Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan final müsabakasına, Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak final müsabakası saat 21.30'da başlayacak.

  1. 22.05.2019
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