TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da oynanacak
Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 2. Lig play-off final maçı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak final müsabakası saat 21.30'da başlayacak.
- 22.05.2019
-
Son şansları Topuk Yaylası
Toplam 1
Yorum
FB zajcs, ısla, oguz kaan ve ferdi hariç hepsini sutlayın
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 1
Yorum
serr o geri dönüşlerdeki hakem yardımlarında gizli admin. aslolan budur
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da
Toplam 2
Yorum
görengören Şampiyon takımın antrönürünü cezalandırmak için bahanelere sarılmak tahrikçilere ne olacak ......
TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.