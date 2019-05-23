Lima Bursaspor'dan ayrıldı
Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Bursa'dan ayrıldı.
Bursaspor'un Brezilyalı futbolcusu Allano Lima, Bursa'dan ayrıldı.
Yeşil-beyazlı takımda ilk ayrılık Brezilyalı kanat oyuncusu Allano Lima ile başladı. Göztepe maçında sarı kart görerek son hafta cezalı duruma düşen Lima, eşyalarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı. Portekiz'in Estoril takımından Bursaspor'a kiralık gelen Lima 30 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lima, "Bursaspor'daki takım arkadaşlarıma, teknik direktörlerime, antrenörlerime, birlikte çalıştığımız kulüp personeline ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Sizleri her zaman büyük bir sevgi ve özlemle hatırlayacağım" dedi.
8 FUTBOLCUNUN DAHA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Öte yandan yeşil-beyazlı takımda Lima haricinde, Diafra Sakho, Umut Nayir, Aurelien Chedjou, Henri Saivet, Tunay Torun'un sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor. Kart cezası sebebiyle Malatya deplasmanında görev alamayacak Aurelien Chedjou'da yeşil-beyazlı takımın defterini kapatmış gözüküyor. Ayrıca Iasmin Latovlevici, Furkan Soyalp ve Jires Kembo'nun sözleşmeleri de haziran ayında bitiyor. Yeşil-beyazlı takımda kongreye gidileceği de tahmin edilirken, hangi futbolcuyla yeni sezonda devam edileceği belirsizliğini koruyor. Timsahın, önümüzdeki sezon ligde kalması veya düşmesi durumunda bile kadroda büyük değişikliğe gidileceği tahmin ediliyor.
- 23.05.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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