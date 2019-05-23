Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
23 Mayıs 2019, Perşembe
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'da Malatyaspor maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

, 'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda, daha sonra topla koordinasyon çalışmasına geçildi. Yeşil-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pres organizasyonunun ardından son bölümde taktik çalıştı.

, yarın yapacağı antrenmanla Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 23.05.2019
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