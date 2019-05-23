Bursaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan idmanda, daha sonra topla koordinasyon çalışmasına geçildi. Yeşil-beyazlı oyuncular, 5'e 2 pres organizasyonunun ardından son bölümde taktik çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 23.05.2019
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