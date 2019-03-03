Timsah’tan müthiş dönüş
Bir Sivas, bir Bursa attı. 90+7. dakikada ise Aytaç Kara sahneye çıktı. Yeşil-beyazlılar, 9 hafta sonra kazandı.
Bursaspor'da özlem bitti... Yeşil- beyazlılar, Sivasspor'u yenerek, tam 9 hafta sonra 3 puan elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızıbeyazlılar, 6. dakikada golü buldu. N'Dinga'nın uzun pasına hareketlenen Emre Kılınç, kaleci Okan'ı da geçtikten sonra topu ağlara bıraktı: 0-1. 19'da Bursaspor skoru eşitledi. Yusuf Erdoğan'ın ortasına iyi yükselen Shehu, kafayla ağları sarstı: 1-1.
GÜNÜN ADAMI AYTAÇ
İkinci 45'te de büyük heyecan vardı. 46'da Yusuf'un kafa vuruşu direği sıyırdı. 59'da kazanılan penaltıyı Sakho kullandı. Kaleci Tolgahan, gole izin vermedi. 62'de Saivet, altıpas çizgisi üzerinden sert vuruşla eşitliği bozdu: 2-1. 89'da N'Dinga uygun durumda ağları havalandırdı: 2-2. 90+6'da Aytaç Kara sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu, sol çaprazdan şutladı, skoru belirledi: 3-2.
AYBABA'NIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Tam 9 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor'da büyük sevinç vardı. Aytaç'ın 90+7'de gelen üstünlük golünün ardından teknik direktör Samet Aybaba da gözyaşlarına engel olamadı. 3 puanı hak ettiklerini söyleyen Aybaba, "Artık bu galibiyetleri istikrarlı bir hale getirmeliyiz" dedi.
- 3.3.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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