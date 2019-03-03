Timsah’tan müthiş dönüş

Bursaspor'da özlem bitti... Yeşil- beyazlılar, Sivasspor'u yenerek, tam 9 hafta sonra 3 puan elde etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan kırmızıbeyazlılar, 6. dakikada golü buldu. N'Dinga'nın uzun pasına hareketlenen Emre Kılınç, kaleci Okan'ı da geçtikten sonra topu ağlara bıraktı: 0-1. 19'da Bursaspor skoru eşitledi. Yusuf Erdoğan'ın ortasına iyi yükselen Shehu, kafayla ağları sarstı: 1-1.



GÜNÜN ADAMI AYTAÇ

İkinci 45'te de büyük heyecan vardı. 46'da Yusuf'un kafa vuruşu direği sıyırdı. 59'da kazanılan penaltıyı Sakho kullandı. Kaleci Tolgahan, gole izin vermedi. 62'de Saivet, altıpas çizgisi üzerinden sert vuruşla eşitliği bozdu: 2-1. 89'da N'Dinga uygun durumda ağları havalandırdı: 2-2. 90+6'da Aytaç Kara sahneye çıktı. Tecrübeli futbolcu, sol çaprazdan şutladı, skoru belirledi: 3-2.



AYBABA'NIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Tam 9 hafta sonra galibiyet sevinci yaşayan Bursaspor'da büyük sevinç vardı. Aytaç'ın 90+7'de gelen üstünlük golünün ardından teknik direktör Samet Aybaba da gözyaşlarına engel olamadı. 3 puanı hak ettiklerini söyleyen Aybaba, "Artık bu galibiyetleri istikrarlı bir hale getirmeliyiz" dedi.