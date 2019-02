Bursasporlu taraftarlardan birlik ve beraberlik çağrısı

Yeşil-beyazlı takımın tribünlerinde yer alan taraftarların, son durumu değerlendirdi. Grup adına konuşan Hüseyin Kara, "Biz yıllarca omuz omuza tribünlerde takımımıza destek vermiş kişileriz. Takımımızın son yıllarda kan kaybetmesi her Bursasporlu gibi bizlerinde içini acıtmaktadır. Kurulduğu günden bu yana acı tatlı bir çok olayı birlikte yaşadık. Sakarya'da küme düştüğümüzde hep birlikte ağladık, şampiyonluk kupası kaldırıldığında o gurura hep birlikte ortak olduk. Macunköy'ü de, Old Trafford'u da gördük. Şu anda yaşanılan süreç takımımızı neredeyse baş aşağıya götürmekte" dedi.



Bu saatten sonra yakıp, yıkmak yerine birleştirici olmaları gerektiğini anlatan Kara, "Bu kalan 12 maçı bir final havasında görmeliyiz. Bizlerin görevi tribünde takımımızı desteklemek, futbolcularımıza 90 dakika boyunca yanlarında olduğumuzu hissettirmektir. Eteğimizdeki taşları ise yönetimin aldığı mayıs ayındaki kongrede dökmek durumundayız. Kongre tarihine kadar her Bursasporlunun görevi tek vücut halinde hareket etmek ve takımının yanında olmaktır. Bu sebeple bizler tribünü dolduralım ve takımımıza bu zor dönemde yalnız bırakmayalım. Gerek Bursa'da, gerekse deplasmanda Bursaspor armasının olduğu her yerde gücümüzü rakiplerimize hissettirelim" diye konuştu.



Yönetim, teknik heyet ve futbolculara seslenen Kara, "Bursaspor armasının değeri hiçbir şeyle ölçülmez. Takımdaki dert para ise bu sadece Bursaspor'un değil tüm futbol kulüplerinin sıkıntısıdır. Bursaspor'da da kimsenin bugüne kadar parası kalmamıştır. Futbolcularımızın terlerinin son damlasına kadar mücadelelerinin ortaya koymasını yürekten istiyor ve onlara güveniyoruz" şeklinde konuştu.