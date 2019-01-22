Ali Ay: ”Akşam gol iptal olacak diye ödüm patladı”

Yeşil-beyazlı takım Azerbeycan'ın Neftçi Baku kulübü ile kardeşlik ve stratejik işbirliği protokolü imzaladı. İmzaların ardından gündemi değerlendiren Ay, "Sezon başından beri teknik kadromuz ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Sezon başından beri bulunduğumuz konumda olmamız lazım. En azından ilk 5'in içerisinde olmamız lazım. VAR sistemiyle aşağı yukarı 8 puan kaybettik. Akşam gol iptal olacak diye ödüm patladı. İkinci yarı çok iyi top oynadık. Eksikliklerimiz var. Burada durumu izah etmeme gerek yok. Bunun için uğraş veriyoruz. 9-10 günlük süre var. Bu sürede umarım güzel gelişmeler olur. Bizde gerekeni yaparız. İnşallah sonunda gerçekleşir. Bizde istiyoruz" diye konuştu.

Azerbaycan kulübü ile ilişkileri değerlendiren Ay, "İlişkilerimiz bundan sonra iyi şekilde devam edecek. Buradaki amaç iki takımı daha fazla tanıtmak. Futbol artık endüstriyel hale geldi. Buradaki amaç sponsorluklarımızı arttırmak" açıklamasını yaptı.

Transfer tahtası ile ilgili soruya Ay, "Transfer tahtasını sonra bakacağız. Önce açalım. Şuanda 28 tane futbolcumuz var" şeklinde cevapladı.