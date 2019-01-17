Samet Aybaba: “Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz”
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligde pazartesi günü sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyledi.
"Taraftarımızın desteği artarak devam etmeli"
Her maçın kendileri için önemli olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, "İlk maç olması nedeniyle taraftarımızdan destek bekliyoruz. Ligin ilk yarısında bize çok destek verdiler, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu artarak devam etmeli. Zorlu bir ikinci yarı var. Hep birlikte olacağız, birlikte hareket edeceğiz, birlikte düşüneceğiz, birlikte başarıya odaklanacağız ve sonunda da bunu başaracağız diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
- 17.1.2019 13:05
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
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ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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