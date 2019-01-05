Mubele iddiası
Fransız L’Equipe gazetesi Bursa’nın Toulouse’da oynayan 24 yaşındaki Kongolu santrforu radarına aldığını öne sürdü.
Bursaspor, transferde tahtayı açtırır açtırmaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar için sürpriz bir iddia ise Fransa'dan geldi. Fransa'nın ünlü L'Equipe gazetesi, yeşil-beyazlıların Toulouse'da oynayan Firmin Mubele ile ilgilendiğini iddia etti. Timsah'ın kontratı 2022'de bitecek 24 yaşındaki Kongolu santrfor için girişimlere başladığı belirtilirken, kiralık formülü üzerinde durulduğu ifade edildi. Santrfor dışında her iki kanatta da oynayabilen Mubele, bu sezon ilk yarıda 10 maçta oynadı ama bekleneni veremedi. Ne gol, ne de asist yapabildi. Sezon başında Rennes'ten 5 milyon Euro'ya alınan genç golcü, geçen sezon 30 maçta, 6 gol, 3 asistle oynadı.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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