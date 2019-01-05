Mubele iddiası

Bursaspor, transferde tahtayı açtırır açtırmaz bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Yeşil-beyazlılar için sürpriz bir iddia ise Fransa'dan geldi. Fransa'nın ünlü L'Equipe gazetesi, yeşil-beyazlıların Toulouse'da oynayan Firmin Mubele ile ilgilendiğini iddia etti. Timsah'ın kontratı 2022'de bitecek 24 yaşındaki Kongolu santrfor için girişimlere başladığı belirtilirken, kiralık formülü üzerinde durulduğu ifade edildi. Santrfor dışında her iki kanatta da oynayabilen Mubele, bu sezon ilk yarıda 10 maçta oynadı ama bekleneni veremedi. Ne gol, ne de asist yapabildi. Sezon başında Rennes'ten 5 milyon Euro'ya alınan genç golcü, geçen sezon 30 maçta, 6 gol, 3 asistle oynadı.