Gomis'in partneri Bursaspor'a
Timsah, aradığı golcüyü S.Arabistan’da buldu. Al Hilal’de Gomis’in arkadaşı Gelmin Rivas’a göz dikti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Diafra Sakho'nun sakatlığı sonrasında hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan Bursaspor, rotasını Suudi Arabistan'a çevirdi. Son vuruş zafiyetini Güney Amerika'dan gidermek isteyen yeşil-beyazlılar, Al Hilal'de oynayan Gelmin Rivas'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın eski yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis'in de takım arkadaşı olan Venezuelalı yıldızla bu boşluğu doldurmak isteyen Timsah'ın kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.
Yeşıl-beyazlı kurmayların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rivas için uygun bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığı, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle kulübünün de bu teklife sıcak yaklaştığı bildirildi. 29 yaşındaki Güney Amerikalı santrfor, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. Gelmin Rivas, 4 kez de Venezuela Milli Takımı'nda boy gösterdi.
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Volkan Demirel'e gün doğdu!
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇE İÇİN VOLKAN BİZ SENİN SUÇLU OLMADIĞINI VE NE KADAR DELİKANLI BİR FENERBAHÇELİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ.FENERBAHÇE İÇİN ÖZÜR DİLE VE DÖN.
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Yeniden Visca
Toplam 1
Yorum
BNODROM ALACAKSANIZ VİSCA GİBİ ADAMLARI FENERE ALIN. BOŞ TRANSFERLER YAPMANIZA GERK YOK
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Sehic uygun rakama gelir
Toplam 2
Yorum
zz61 defansı güçlendirirsek şampiyon oluruz iyi bir kaleci şart
Gomis'in partneri Bursaspor'a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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