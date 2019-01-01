Gomis'in partneri Bursaspor'a
01 Ocak 2019, Salı
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Gomis'in partneri 'a

Gomis'in partneri Bursaspor'a

Timsah, aradığı golcüyü S.Arabistan’da buldu. ’de Gomis’in arkadaşı ’a göz dikti.

'in ilk yarısında Diafra Sakho'nun sakatlığı sonrasında hücum hattında büyük sıkıntı yaşayan , rotasını 'a çevirdi. Son vuruş zafiyetini 'dan gidermek isteyen yeşil-beyazlılar, 'de oynayan 'ı gündemine aldı. Galatasaray'ın eski yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis'in de takım arkadaşı olan Venezuelalı yıldızla bu boşluğu doldurmak isteyen Timsah'ın kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi.

Yeşıl-beyazlı kurmayların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rivas için uygun bir bonservis bedeli önermeye hazırlandığı, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle kulübünün de bu teklife sıcak yaklaştığı bildirildi. 29 yaşındaki Güney Amerikalı santrfor, bu sezon Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırdı. Gelmin Rivas, 4 kez de Venezuela Milli Takımı'nda boy gösterdi.

  1. 1.1.2019
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