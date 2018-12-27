Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu
27 Aralık 2018, Perşembe
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'un kalesini 3 isim korudu

Bursaspor'un kalesini 3 isim korudu

'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan 'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto 'in ilk yarısı itibariyle ligde en az gol yiyen 3. takım. Teknik Direktör Samet Aybaba, bu sezonun ilk yarısında kalede 3 isme görev verdi. Sezonun ilk 3 maçında timsahın kalesini korudu. Tecrübeli file bekçisinin 'ye transferinin ardından kaleye Okan Kocuk geçti. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, ilk maçlardaki performansı ile takdir topladı. Milli takıma kadar yükselen Kocuk'un formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. Son 2 maçta takımın kalesini koruyan Şengezer, 1 gol yedi. Ligin ikinci yarısında Kocuk ile Şengezer arasında forma rekabetinin artması bekleniyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 3. TAKIMI
Öte yandan ligde en az gol yiyen 3. takım. İlk yarı itibariyle 8, Evkur 16, Bursaspor ise 17 gol kalesinde gördü. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon kalesini 5 maçta gole kapattı.

  1. 27.12.2018 09:50
  2. Güncelleme: 27.12.2018 10:19
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