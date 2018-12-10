Loca aldı önce çocuklara sonra kadınlara jest yaptı
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Loca aldı önce çocuklara sonra kadınlara jest yaptı

Loca aldı önce çocuklara sonra kadınlara jest yaptı

'ndan loca kiralayan firmasının yetkilileri, locayı hem ofis olarak kullanıyor, hem de çocuklara ve kadınlara sık sık jest yapıyor.

'un maçlarını oynadığı zaman zaman farklı faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Merkezi İstanbul'da bulunan firması, Bursaspor Kulübü'nden 2 yıllık loca kiralayarak, mekanı Bursa ofisi yaptı. Isıtma sistemleri, tv sistemleri, internet, elektrik, su, wc gibi bir çok imkanın bulunduğu firma, hafta sonları ise maç keyfi yaşatıyor. 20 Kasım Çocuk Hakları Günü sebebiyle önce çocukları locada ağırlayan Optimum Teknolojik Hizmetler, aynı zamanda çocuklara Bursaspor sevgisini aşılıyor. Çocukların Bursaspor maçındaki mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Yurt dışına kurduğu güvenlik sistemleri ile dikkat çeken Optimum Teknolojik Hizmetler firması, dün ise locada 5 Aralık Dünya Kadın Hakları günü sebebiyle kadınları ağırladı. Bursaspor'un ile oynadığı maçı izleyen kadınlar, Bursaspor'un mağlubiyeti ile büyük üzüntü yaşadı.
Önce çocukları, ardından ise kadınları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, "Bursaspor bizim takımımız. Locayı kiralayarak hem kulübümüze katkı sağlamayı hedefledik, hem de böylesine güzel bir yeri ofis olarak kullanıyoruz. Bursaspor aşkını çocuklara iyi işlemek istiyoruz. Bu yüzden 20 Kasım Çocuk Hakları Gününde burada çocuklarımızı ağırladık. Antalyaspor maçında ise kadınlarımızı ağırladık. Haftaya şehit ailelerimiz ile buluşacağız" dedi.

  1. 10.12.2018 11:49
  2. Güncelleme: 10.12.2018 13:58
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