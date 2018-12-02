Bursa evinde kazandı!
02 Aralık 2018, Pazar
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Bursa evinde kazandı!

Bursa evinde kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında evinde Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Erzurumspor'u ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Bursaspor 2-1 galip gelmesini bildi. Maçta ev sahibinin gollerini Umut Meraş ve Latovlevici'den gelirken, konuk ekibin golünü Chedjou kendi kalesine attı.

Ayrıntılar birazdan...

  1. 2.12.2018 16:14
  2. Güncelleme: 2.12.2018 17:59
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