Bursa evinde kazandı!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor evinde Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor evinde Erzurumspor'u ağırladı. Çekişmeli geçen maçta Bursaspor 2-1 galip gelmesini bildi. Maçta ev sahibinin gollerini Umut Meraş ve Latovlevici'den gelirken, konuk ekibin golünü Chedjou kendi kalesine attı.
Ayrıntılar birazdan...
- 2.12.2018 16:14
- Güncelleme: 2.12.2018 17:59
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Toplam 1
Yorum
fener haydi sende gel katıl bize şampiyonluk şarkısı söyle
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Beşiktaş kolay av peşinde!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin oyun içinde bir B planının olması gereken bir maç.Ljajiç üzerinden tm.ama o hapsedildiğinde oyunu açacak bir B planı.Korkmadan oynat
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Beşiktaş'ın çilingiri Adem Ljajic!
Toplam 1
Yorum
cascan Güneşin,geç kaldığı Ljajiç.Evet maçın kilit adamı ama GS bu oyuncuyu kitleyecek. İnşallah Güneşin oyun içinde bir B planı vardır.
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