Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında oyunsal bazda üstün bir görüntü çizen Bursaspor buna karşın sahadan puansız ayrıldı. Yeşil beyazlılar kendi adına sezonun şut, topla oynama, pas isabeti gibi noktalarda sezon rekoru kırmasına karşın rakibine evinde 2-1 yenildi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden 2-1'lik skor ile mağlup ayrıldı. Maç boyunca istekli bir görüntü çizen yeşil beyazlıların, oyunun hemen hemen bütün bölümlerinde rakibine üstünlük kurmasına karşın bunu skora yansıtamadığı görüldü. Timsah şut sayısı, topla oynama, ikili mücadele kazanma, hava topu kazanma, pas isabeti gibi oyunun kilit rakamlarında rakibine üstünlük kursa da sahadan puansız ayrıldı.

EN FAZLA ŞUT ATTIĞI MAÇI ÇIKARDI

Bu sezon sahasında ilk kez mağlubiyet yüzü gören Bursaspor, maç boyunca kaleye 24 şut gönderirken, sezonun en fazla şut attığı maçını çıkardı. Ancak bu şutların yalnızca 4'ünde isabet sağlayabilen yeşil beyazlılar, golü de duran toptan buldu. Rakip Kasımpaşa ise yeşil beyazlıların yarısından daha az şut atmasına karşın galibiyete ulaştı. Konuk ekip 10 şutunun 4'ünde isabet sağlarken bunların ikisi ise gol ile sonuçlandı.

SEZON REKORU KIRDI

Bunun yanı sıra yüzde 61'lik topla oynama oranıyla oyun hakimiyetini elinde tutan Bursaspor, ikili mücadelelerde ise yüzde 54'lük kazanma oranıyla dikkat çekti. Hava topu hakimiyetinde de yüzde 56'lık bir başarı sağlayana Timsah, ayrıca yüzde 81'lik oranda pas isabeti gerçekleştirdi. Pastaki bu yüksek oranda isabet aynı zamanda Bursaspor'un sezon rekorlarından biri oldu. Bunun yanı sıra 17 kez orta yapan rakibine karşı 39 kez ortalayan Timsah, yine bu sezon en fazla kanatları kullandığı maçı da çıkardı.

İLGİNÇ TESADÜF

Rakamlar aynı zamanda ilginç bir tesadüfü de gösterdi. Bursaspor sezonun en fazla şut attığı maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olurken İstanbul temsilcisi de bu sezon aynı kaderi paylaştı. Sezonun 6'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Kasımpaşa tıpkı Bursaspor gibi topla oynama yüzdesi ve rakamlardaki üstünlüğü ile oyunu domine edip kaleye 24 şut göndermiş ancak sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.