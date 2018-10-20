Galatasaray deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Aybaba, "Oyunun başından itibaren iyi mücadele ettik. Özellikle golden sonra 2-3 farkla öne geçebileceğimizi düşündüğümüz anlar oldu. Değerlendirebilsek farklı bir galibiyetle dönebilirdik. Oyuncular elinden geleni yapabiliyor. Herkesin tek oyuncusu olmadığında ayyuka çıkan şeyler, bizim tamamında eksik. Ben bugün bu beraberlikten mutlu değilim. Oyuncularıma da bunu söyledim. Büyük bir futbol şehrinin takımıyız. Öne taşıyacak iyi bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Altyapıdan oyuncularımız var. Yeni oynayan kalecimiz var, 3 senedir oynamayan oyuncularımız var. Eleştirmek kolay ama yaşamak çok zor. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Böyle bir maçı kazamadıkları için de onları eleştiriyorum" ifadelerini kullandı.





"FUTBOLUN ANLIK KEYFİNİ KAÇIRDIK"

Maç sırasında oyuncu değişikliğinde bir karışıklık olduğunu ama bunların olabileceğini söyleyen Aybaba, VAR sistemiyle ilgili olarak da, "Önce hakem bir VAR'a gitsin gelsin diye bekliyoruz. Anlık sevinç, anlık üzüntü ve anlık keyfi kaçırdık. Uygulansın diye bekliyoruz ama bunlar devam ederse herhalde bunu uygulamaya devam edecek bir güç yok Türkiye'de" dedi. Kadro dışı kalan ve sonrasında bugün sahaya ilk 11'de çıkan Yusuf Erdoğan ile ilgili soruyu da yanıtlayan Aybaba, "Yusuf'un biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Türkiye'nin en iyi altyapısı bizde. Vakıfköy'de çok güzel ceviz ağaçları var, havası iyi. Biraz oraya gönderdik iyi hava almalarını istedik. Arkadaşları gelip bu kararı değiştirmemizi istedi. Bazı oyuncular için bunlar gerekiyor, nerede olduklarını anlamaları gerekiyor. Ama hiçbir hoca kadro dışı bıraktığı bir futbolcuyu bir hafta sonra ilk 11'e almaz. Hatta ben orada onları ziyarete de gittim, keyifleri de gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.