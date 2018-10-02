Bursaspor, ligin 7. haftası itibariyle en az gol atan takım konumunda bulunuyor.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Ligin en az gol atan takımı BursasporBursaspor ve ligde galibiyetle tanışamadı

    Ligin en az gol atan takımı BursasporBursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurum ligde galibiyetle tanışamadı

    , ligin 7. haftası itibariyle en az gol atan takım konumunda bulunuyor.

    İlk 7 haftası geride kalan 'de yeşil-beyazlı ekip gol yollarında büyük sıkıntı çekiyor.

    İlk 7 hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte ligde galibiyetle tanışamayan , gol yollarında da büyük sıkıntı çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 7 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'u 5'er golle ve takip ediyor. Son olarak deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet alan Timsah, ligde 17. sıraya kadar geriledi.

    Ligin en az gol yiyen 3. takımı
    Öte yandan gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Ofansif anlamda büyük sıkıntı çeken Timsah, savunma hattında ise güven veriyor. Bu kategoride ise yediği 4 golle birinci, Yeni yediği 5 golle ligin en az gol yiyen ikinci ekibi durumunda

    1. 2.10.2018 10:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ligin en az gol atan takımı BursasporBursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurum ligde galibiyetle tanışamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN