Ligin en az gol atan takımı BursasporBursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurum ligde galibiyetle tanışamadı
Bursaspor, ligin 7. haftası itibariyle en az gol atan takım konumunda bulunuyor.
İlk 7 haftası geride kalan Spor Toto Süper Lig'de yeşil-beyazlı ekip gol yollarında büyük sıkıntı çekiyor.
İlk 7 hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile birlikte ligde galibiyetle tanışamayan Bursaspor, gol yollarında da büyük sıkıntı çekiyor. Yeşil-beyazlılar, 7 maçta sadece 4 kez gol sevinci yaşadı. Bursaspor'u 5'er golle Büyükşehir Belediye Erzurum ve Kayserispor takip ediyor. Son olarak Sivasspor deplasmanında 2-0'lık mağlubiyet alan Timsah, ligde 17. sıraya kadar geriledi.
Ligin en az gol yiyen 3. takımı
Öte yandan gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü. Ofansif anlamda büyük sıkıntı çeken Timsah, savunma hattında ise güven veriyor. Bu kategoride ise Başakşehir yediği 4 golle birinci, Yeni Malatya yediği 5 golle ligin en az gol yiyen ikinci ekibi durumunda
- 2.10.2018 10:36
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Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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