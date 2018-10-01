Bursaspor'da Yusuf ve Furkan kadro dışı
Bursaspor'da Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp kadro dışı kaldı.
"Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir.
- 1.10.2018 14:18
- Güncelleme: 1.10.2018 14:26
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu Uçmuş ! Son 4 senede PSV’yi, Ajax ve Feyenoord önünden 3 defa şampiyon yapan TD. den bahsediyoruz ! „Hoydonk“ ne yapmışki ?
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Ünal Karaman Ersun Yanal'ı solladı
Toplam 1
Yorum
berkan Takımın tek esik yeri sol tarafı.Rakipler maden gibi oraya çalışıyorlar.Amiri o tarafı kapatabilirse bu takım kolay kolay kaybetmez.
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Hooijdonk'tan Cocu'ya: "Burası PSV değil"
Toplam 2
Yorum
fenerbahçeli evet sabredelim diyoruz ama ne futbol saberedilebilir nede cocunun tercihleri sabredilir bir ışık vermiyor takım bir oşık olsa saberedelim
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