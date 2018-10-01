Bursaspor'da Yusuf ve Furkan kadro dışı
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'da Yusuf ve Furkan kadro dışı

    Bursaspor'da Yusuf ve Furkan kadro dışı

    'da ve kadro dışı kaldı.

    Bursaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcularımız Yusuf Erdoğan ve Furkan Soyalp`in, Teknik Heyet`in raporu ve değerlendirmeleri doğrultusunda, yönetim kurulumuzun kararıyla 3 hafta süreyle kadro dışı bırakılmalarına ve çalışmalarını U 21 Takımımız`la Vakıfköy Vakıfbank Orhan Özselek Tesisleri`nde sürdürmelerine karar verilmiştir.

    1. 1.10.2018 14:18
    2. Güncelleme: 1.10.2018 14:26
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