Gözler Batalla'yı arıyor – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Gözler Batalla'yı arıyor

    Gözler Batalla'yı arıyor
    'de 6 haftada 5 beraberlik, 1 yenilgi alan ve sadece 4 gol atan , eski kaptanı Batalla'yı arıyor. Gol yollarında sıkıntı seçen yeşil- beyazlılarda Batalla geçen sezon ilk 6 hafta 3 gol, 1 asistle oynamıştı. Bursaspor pazar günü 'ta ilk galibiyetini alarak siftah yapmak istiyor.

    OKAN KOÇUK ŞOV
    file bekçisi Okan Kocuk, maç başına 2.7 kurtarışla Muslera ve 'ı geçti. Kocuk, maç başına 0.7 ile bu alanda ilk 3'e girdi.
    1. 26.9.2018
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