Bursasporlu Aziz Behich PSV Eindhoven'da!
Bursasporlu Aziz Behich, PSV Eindhoven ile 3 yıllık sözleşme imzaladı (beIN Sports)
- 28.8.2018 20:26
- Güncelleme: 28.8.2018 20:30
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
comolli nuri şahin ve sol bek geldi mi fena takım olmayız ancak bizde eksik olan birşeyde kanat onyekuru rodriges tarzı kanat lazım hayırlsı bakalım
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Fenerbahçe'den çok sert açıklama!
Toplam 18
Yorum
burak kim ne derse desin bu takımın dzeleceğine hiç inanmıyorummalesef ali koçta boş cıktı verilen sözler yerine getirilmedi bizleri kandırdılar
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Harun Tekin'de işlem tamam! Fenerbahçe...
Toplam 3
Yorum
volkan hoş geldin harun iyi yerli kaleci güzel transfer ama berke ne olcak nasıl planlamanız var anlamadım gitti berkeyi kiralık verelim oynasın
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