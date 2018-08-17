Bursaspor, transferde hareketli saatler geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, Bursa'ya getirdiği Newcastle'ın Senegalli 10 numarası Henri Saivet'i sağlık kontrolünden geçirdi. 27 yaşındaki yıldız, 1 yıllığına kiralandı. Timsah'ın Nijeryalı stoperi Ekong ise İtalya'nın yolunu tuttu. 3.3 milyon euro'ya İtalyan ekibi Udinese'ye satılan 24 yaşındaki genç savunmacı, bir veda mesajı yayınlayarak Bursa'dan ayrıldı. bir diğer stoper Titi'yi de daha önce Göztepe'ye veren Bursaspor, bunun üzerine daha önceden gündemindeki Danimarkalı stoper Lasse Nielsen için temaslarını yoğunlaştırdı.