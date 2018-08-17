Saivet geldi Ekong gitti – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Saivet geldi gitti

    Saivet geldi <a href="/index/ekong?id=ed488eeb-30e0-4283-81d5-7b0ac619504b" class="" rel="tag">Ekong</a> gitti

    ’da , takıma katıldı. stoper da 3.3 milyon euro’ya Udinese’ye gitti

    , transferde hareketli saatler geçiriyor. Yeşil-beyazlılar, 'ya getirdiği Newcastle'ın Senegalli 10 numarası 'i sağlık kontrolünden geçirdi. 27 yaşındaki yıldız, 1 yıllığına kiralandı. Timsah'ın stoperi ise 'nın yolunu tuttu. 3.3 milyon euro'ya İtalyan ekibi Udinese'ye satılan 24 yaşındaki genç savunmacı, bir veda mesajı yayınlayarak 'dan ayrıldı. bir diğer stoper Titi'yi de daha önce 'ye veren , bunun üzerine daha önceden gündemindeki Danimarkalı stoper Lasse Nielsen için temaslarını yoğunlaştırdı.

    1. 17.8.2018
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