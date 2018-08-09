Transferde şov yapmaya hazırlanan Bursaspor, Başakşehir'in 28 yaşındaki kanat oyuncusu Tunay Torun'u 1 yıllığına kiraladı. Bedelsiz kiralanan tecrübeli futbolcunun yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi. Tunay, geçen sezon 6 maçta 1 asist yaptı. Öte yandan Timsah'ta daha önce kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Kembo ve golcü Necid ise Teknik Direktör Samet Aybaba tarafından affedildi.