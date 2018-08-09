Tunay Bursa’da – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    Tunay ’da

    Tunay Bursa’da

    şov yapmaya hazırlanan , 'in 28 yaşındaki kanat oyuncusu 'u 1 yıllığına kiraladı.

    şov yapmaya hazırlanan , 'in 28 yaşındaki kanat oyuncusu 'u 1 yıllığına kiraladı. Bedelsiz kiralanan tecrübeli futbolcunun yıllık 700 bin Euro alacağı öğrenildi. Tunay, geçen sezon 6 maçta 1 asist yaptı. Öte yandan Timsah'ta daha önce kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Kembo ve golcü Necid ise tarafından affedildi.

    1. 9.8.2018
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