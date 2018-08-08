Mossoro’dan Bursaspor’a kötü haber – Fotomaç – 08 Ağustos 2018
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    08 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Mossoro’dan ’a kötü haber

    Mossoro’dan Bursaspor’a kötü haber

    ’un bir süredir transferi için uğraş verdiği ’in Brezilyalı futbolcusu , turuncu-lacivertli kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

    'un bir süredir transferi için uğraş verdiği 'in Brezilyalı futbolcusu , turuncu-lacivertli kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.

    Yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu, Başakşehir Kulübü'nün resmi sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmayacağını ifade eden Mossoro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada hakkımda çıkan haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği hissettim. 2014 yılından bu yana formasını giydiğim Medipol Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum."
    1. 8.8.2018 18:26
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