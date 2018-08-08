Mossoro’dan Bursaspor’a kötü haber
Bursaspor’un bir süredir transferi için uğraş verdiği Başakşehir’in Brezilyalı futbolcusu Marcio Mossoro, turuncu-lacivertli kulüpten ayrılmayacağını açıkladı.
Yeşil-beyazlı ekibin kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı oyuncu, Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesi aracılığıyla açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılmayacağını ifade eden Mossoro, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada hakkımda çıkan haberler nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği hissettim. 2014 yılından bu yana formasını giydiğim Medipol Başakşehir ailesinin bir ferdi olmaktan büyük mutluluk duyarken, kariyerime turuncu-lacivertli forma altında devam edeceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımıma katkıda bulunmak için var gücümle çalışarak kazanılacak başarılarda pay sahibi olmak istiyorum."
- 8.8.2018 18:26
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Gol defansın hatasından ötürü yendi ayrıca Volkan yerden amatörce hata yaparak kapattığı gibi yedi.. Çoluk cocuğun anlayacağı şeyler değil.
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Soldado haricinde forvet vardıda oynatılmadımı kafanız basmıyorsa futbolu takip etmeyin Guiliano oynasaydı 4-6-0 olacaktı kevgire dönerdik !
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Benfica'ya 1 avans! Benfica 1-0 Fenerbahçe maç sonucu
Toplam 58
Yorum
KrAlex Elinde Sakatlıktan yeni çıkmış ve halen tam iyileşmemiş Soldado haricinde forvet kim var üstün zekan bunu algılayabiliyor mu ?
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