Bursaspor'un Afyonkarahisar'da sürdürdüğü sezon öncesi kampı sona erdi. 2 Temmuz'da başlayan ve iki etaptan oluşan kampın son çalışmasını sabah saatlerinde yapan yeşil-beyazlı ekip, hafta sonunu izinli geçirecek ve 30 Temmuz Pazartesi günü yeni sezonun hazırlıklarına Bursaspor İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam edecek.

Kampın sona ermesiyle birlikte teknik direktör Samet Aybaba da yönetime raporunu sundu. Tecrübeli çalıştırıcının kamptaki performanslarıyla öne çıkan genç oyuncular Muhammed Emir Sarıkaya, Furkan Emre Ünver ve Burak Kapacak'ı yeni sezonda A Takım kadrosunda tutacağı öğrenildi. Diğer genç oyunculardan Berat Jonathan Ustabaşı, Emirhan Aydoğan, Alper Ademoğlu, Ozancan Kökçü ve Gürkan Sefil ile kiralık verilecek. Öte yandan altyapıdan çıkarak A Takım ile birlikte kampta çalışan Ramazan Keskin, Çağrı Yasak, Çağatay Yılmaz ve Ali Akman ise altyapıda çalışmalarına devam edecek.