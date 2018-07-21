Transferde ince eleyip sık dokuyan Bursa'da, 7 futbolcu satış listesine kondu. Timsah'ta Necid (1.75 milyon Euro), Kembo (1.4 milyon Euro), Delarge (700 bin Euro), Sane (600 bin Euro), Sercan Yıldırım (400 bin Euro), John (300 bin Euro) ve Jovic'e (300 bin Euro), kulüp aranıyor.