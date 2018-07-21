Bursaspor’da yedi satılık – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    ’da yedi satılık

    Bursaspor’da yedi satılık

    ince eleyip sık dokuyan 'da, 7 futbolcu satış listesine kondu.

    ince eleyip sık dokuyan 'da, 7 futbolcu satış listesine kondu. Timsah'ta Necid (1.75 milyon Euro), Kembo (1.4 milyon Euro), Delarge (700 bin Euro), Sane (600 bin Euro), (400 bin Euro), John (300 bin Euro) ve Jovic'e (300 bin Euro), kulüp aranıyor.

    1. 21.7.2018
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