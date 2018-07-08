Bursaspor'da imza şov! – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
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    'da imza şov!

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da imza şov!

    Yeşil-beyazlı kulüp; Badji ile 3, ile 2+1, Atasanov’la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başkanı , transferleri uygun şartlarda yaptıklarını bildirdi.

    , orta saha Stephane Badji, ön libero Jani Atanasov ve orta saha için kampta imza töreni düzenledi. Törende konuşan başkan , "Badji bizi çok uğraştırdı. Araya menajerler girdi. Anderlecth'le biraz problem yaşadık. Ben burada özellikle Badji'ye çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok karakterli bir duruş sergiledi. ''dan başka hiçbir kulüpte oynamayacağım. Gerekirse Senegal'e giderim.' dedi. Badji'nin menajerlik ve bonservis dahil, 880 bin euro maliyeti var. Badji ile 3 yıllık anlaşma yaptık" dedi.

    Ay, Aytaç'a da Bursa'yı tercihi için teşekkür edip, Türk oyuncularla kesinlikle euro ile anlaşma yapmayacaklarını aktardı. Ay, "Anlaşmamız 2+1 yıllık olacak. Onun da maliyeti 3 milyon 564 bin lira. Yüzde 80'i garanti para, yüzde 20'si maç başı. Bunun içerisinde imza, bonservis ve menajerlik parası yok" ifadelerini kullandı. Başkan, Atanasov'un ise 2-3 haftadır kendileriyle beraber olduğunu belirterek aylık 20 bin euro'ya imza attığını vurguladı.

    Hedefi olan bir oyuncuyum
    Aytaç uyum içerisinde çalışarak 'u hak ettiği yere getireceklerine dikkati çekerek, yeşilbeyazlılardan daha yüksek teklif veren kulüplerin olduğunu savundu. Önceliğinin maddiyat olmadığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Çünkü ben, hedefi olan bir futbolcuyum. Bu yüzden buradayım" dedi.

    Burada mutluyum
    18 yaşındaki Makedon oyuncu Atanasov da Bursaspor'u çok sevdiğini belirterek, yeşil-beyazlı kulüpte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Para ikinci planda
    Badji Bursaspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Badji, "Burada bana güvenen ekibe ve hocama teşekkür ediyorum. Para benim için insani değerlerin arkasındadır" diye konuştu.

    '4'e serbest kalır'
    Başkan Ay: "Atasanov'a 100 bin euro yetiştirme parası vereceğiz. Aytaç'ın serbest kalma maddesi de 3 milyon euro. Badji ise Avrupa'ya giderse 2.5, 'e giderse de 4 milyon euro'ya serbest kalır."

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 8.7.2018
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