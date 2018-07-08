Bursaspor'da imza şov!
Yeşil-beyazlı kulüp; Badji ile 3, Aytaç Kara ile 2+1, Atasanov’la da 4 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor Başkanı Ali Ay, transferleri uygun şartlarda yaptıklarını bildirdi.
Ay, Aytaç'a da Bursa'yı tercihi için teşekkür edip, Türk oyuncularla kesinlikle euro ile anlaşma yapmayacaklarını aktardı. Ay, "Anlaşmamız 2+1 yıllık olacak. Onun da maliyeti 3 milyon 564 bin lira. Yüzde 80'i garanti para, yüzde 20'si maç başı. Bunun içerisinde imza, bonservis ve menajerlik parası yok" ifadelerini kullandı. Başkan, Atanasov'un ise 2-3 haftadır kendileriyle beraber olduğunu belirterek aylık 20 bin euro'ya imza attığını vurguladı.
Hedefi olan bir oyuncuyum
Aytaç uyum içerisinde çalışarak Bursaspor'u hak ettiği yere getireceklerine dikkati çekerek, yeşilbeyazlılardan daha yüksek teklif veren kulüplerin olduğunu savundu. Önceliğinin maddiyat olmadığını belirten 25 yaşındaki oyuncu, "Çünkü ben, hedefi olan bir futbolcuyum. Bu yüzden buradayım" dedi.
Burada mutluyum
18 yaşındaki Makedon oyuncu Atanasov da Bursaspor'u çok sevdiğini belirterek, yeşil-beyazlı kulüpte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Para ikinci planda
Badji Bursaspor'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Badji, "Burada bana güvenen ekibe ve hocama teşekkür ediyorum. Para benim için insani değerlerin arkasındadır" diye konuştu.
'4'e serbest kalır'
Başkan Ay: "Atasanov'a 100 bin euro yetiştirme parası vereceğiz. Aytaç'ın serbest kalma maddesi de 3 milyon euro. Badji ise Avrupa'ya giderse 2.5, Çin'e giderse de 4 milyon euro'ya serbest kalır."
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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