Faty'den Bursaspor'a duygusal veda
MKE Ankaragücü ile sözleşme imzalayan eski Bursasporlu Ricardo Faty, yeşil beyazlı camiaya veda etti. Faty, "Sizin 'kardeşlerinizden' biri olarak kalacağım. Görüşmek üzere Bursa" notunu düştü.
Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Süper Lig'e yeni yükselen MKE Ankaragücü ile imzalayan Ricardo Faty, sosyal medya hesabından Bursaspor camiasına seslendi.
Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada, "3 sezonun ardından kariyerimdeki Bursaspor dönemi sona erdi. Sportif açıdan hayal kırıklığı yaratan 3 sezon yaşadım ama bu 3 sezonda muhteşem bir şehir ve muhteşem taraftarları olan bir kulüp tanıdım. Sadece pozitif kısmı benimle kalacak. Bu şehirde her zaman saygıyla karşılandım. Bu şehir hayat boyu sürecek arkadaşlıklar kurduğum ve hep bağlı olacağım bir şehir. Çünkü küçük kızım burada doğdu. Kulübe, bütün yönetici ve idarecilere, bütün teknik direktörlere (biri hariç), sağlık ekibine ve personele teşekkür etmek isterim. Ve tabii ki beni hep destekleyenlere teşekkür ederim. Özellikle de benim için adaletsiz olan bu sezonda. Benim için macera Türkiye'de devam ediyor... sizin 'kardeşlerinizden' biri olarak kalacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere Bursa" ifadelerine yer verdi.
Ricardo Faty'nin kastettiği teknik adamın Paul Le Guen olduğu tahmin ediliyor.
- 28.6.2018 10:43
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Oğuzhan’dan imalı paylaşım
Toplam 2
Yorum
İşleyenDemir etrafa cevap vermeye odaklı olmasan belki geçen sezon şampiyon yapardın bizi, skora katkı vermeyip küserek büyük futbolcu olunmaz cenki izle
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
Yusuf Keşke Belhanda'ya da Sneijder gibi 1 yıl alışma süresi toparlanma süresi verseler.
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Belhanda’nın Dünya Kupası performansı
Toplam 2
Yorum
KMehmet Bari bedavaya verelimde 4 milyonluk maasindan kurtulalim. Bu adami alani mahkemeye verip parasini ondan geri istiyelim.
Faty'den Bursaspor'a duygusal veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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