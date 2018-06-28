Faty'den Bursaspor'a duygusal veda – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
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    Faty'den 'a duygusal veda

    Faty'den <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'a duygusal veda

    MKE Ankaragücü ile sözleşme imzalayan eski Bursasporlu , yeşil beyazlı camiaya veda etti. Faty, "Sizin 'kardeşlerinizden' biri olarak kalacağım. Görüşmek üzere Bursa" notunu düştü.

    ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'e yeni yükselen ile imzalayan , sosyal medya hesabından camiasına seslendi.

    Senegalli oyuncu yaptığı açıklamada, "3 sezonun ardından kariyerimdeki dönemi sona erdi. Sportif açıdan hayal kırıklığı yaratan 3 sezon yaşadım ama bu 3 sezonda muhteşem bir şehir ve muhteşem taraftarları olan bir kulüp tanıdım. Sadece pozitif kısmı benimle kalacak. Bu şehirde her zaman saygıyla karşılandım. Bu şehir hayat boyu sürecek arkadaşlıklar kurduğum ve hep bağlı olacağım bir şehir. Çünkü küçük kızım burada doğdu. Kulübe, bütün yönetici ve idarecilere, bütün teknik direktörlere (biri hariç), sağlık ekibine ve personele teşekkür etmek isterim. Ve tabii ki beni hep destekleyenlere teşekkür ederim. Özellikle de benim için adaletsiz olan bu sezonda. Benim için macera 'de devam ediyor... sizin 'kardeşlerinizden' biri olarak kalacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere Bursa" ifadelerine yer verdi.

    'nin kastettiği teknik adamın Paul Le Guen olduğu tahmin ediliyor.

    1. 28.6.2018 10:43
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