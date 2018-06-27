Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi

    Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi

    , öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı ’nın kadroda düşünmediği 7 isim antrenmanda yer almadı.

    , öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı 'nın kadroda düşünmediği 7 isim antrenmanda yer almadı.

    Bursaspor, 'de 2018-2019 sezonu öncesi ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yeni teknik adam Samet Aybaba da takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, çalışma öncesi oyuncularıyla saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Antrenmanda 'nda bulunan Aziz Behich, Ekong ve Shehu'nun dışında özel izin alan Titi yer almadı.

    7 OYUNCUYA KADRODA YER YOK
    Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği Jires Kembo, Delarge, Josua John, Tomas Necid, , Boban Jovic ve Sane de antrenmanda bulunmadı.

    Basına ilk 20 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başlarken, hafif tempolu yapılan çalışmalarla devam etti.
    Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
    1. 27.6.2018 19:08
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