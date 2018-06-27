Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi
Bursaspor, yeni sezon öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların yeni teknik adamı Samet Aybaba’nın kadroda düşünmediği 7 isim antrenmanda yer almadı.
Bursaspor, Süper Lig'de 2018-2019 sezonu öncesi ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yeni teknik adam Samet Aybaba da takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, çalışma öncesi oyuncularıyla saha ortasında mini bir toplantı yaptı. Antrenmanda Dünya Kupası'nda bulunan Aziz Behich, Ekong ve Shehu'nun dışında özel izin alan Titi yer almadı.
7 OYUNCUYA KADRODA YER YOK
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği Jires Kembo, Delarge, Josua John, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Jovic ve Sane de antrenmanda bulunmadı.
Basına ilk 20 dakikası açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başlarken, hafif tempolu yapılan çalışmalarla devam etti.
Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- 27.6.2018 19:08
-
Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
-
Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
-
Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
Aybaba, 7 ismin üstünü çizdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.