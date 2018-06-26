Bursaspor'da divan başkanı İdris Sevinç, güven tazeledi – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    Bursaspor'da divan başkanı , güven tazeledi

    Bursaspor'da divan başkanı İdris Sevinç, güven tazeledi

    Bursaspor Kulübünde Divan Başkanlık Kurulu Başkanı , yeniden başkanlığa seçildi.

    Bursaspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulu Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Stadı'nın toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    Mevcut başkan 'in tek aday olduğu genel kurula, 176 üye katıldı. Üyelerin tamamının oyunu alan Sevinç, yeniden göreve getirildi.

    Sevinç, seçimin ardından yaptığı konuşmada, ekibiyle birlikte kendilerini yeniden bu göreve layık gören tüm divan üyelerine teşekkür etti.

    Kendilerine gösterilen teveccühe layık olmaya çalışacaklarını belirten Sevinç, şunları kaydetti:

    "İnşallah güzel bir 3 sene geçireceğiz. Yeni bir sezona başlıyoruz. Zorlu bir sezon olacak. Yönetim kurulumuza, hocamıza, oyuncularımıza başarılar diliyoruz. Hepimiz birbirimize sahip çıkıp bütünleşmeliyiz. Tüm kulüpler gibi biz de zorlu bir dönemden geçiyoruz. Yönetim kurulumuz ve Bursa'nın önde gelen isimleri Bursaspor'a sahip çıkmalı. Herkes taşın altına elini koymalı. Hepimiz bir olmalıyız, hepimiz kenetlenmeliyiz. Bir tane Bursaspor var."

    1. 26.6.2018 23:08
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