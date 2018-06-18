Samet Aybaba’nın yönetiminde iddialı bir kadro kurmaya çalışan Timsah, Dünya Kupası’nda ter döken 33 yaşındaki usta kramponla temas kurmaya hazırlanıyor
Bursaspor, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirdikten sonra transfere hız veren yeşil- beyazlılar, Hollanda devi Feyenoord'da oynayan Faslı orta saha Karim El Ahmadi Al Aroos'a kancayı taktı. Yeşilbeyazlı yönetimin, 8 numarada ve ön liberoda da görev yapan 33 yaşındaki Fas Milli Takım oyuncusunu Timsah'a kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi.
KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR
Bursaspor, ilk olarak 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ahmadi'nin kulübü Feyenoord'la temasa geçecek. Fas Milli Takımı'yla Rusya'daki Dünya Kupası'nda boy gösteren tecrübeli orta saha, grupta İran'la oynadıkları ilk karşılaşmada ön libero mevkiinde görev aldı. Hollanda'da doğan Faslı 8 numara geçen sezon kırmızı-beyazlılarda oynadığı 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. Futbol kariyerinin 8 sezonunu Feyenoord'da geçiren El Ahmadi, Twente ve Aston Villa'da da forma giydi.
- 18.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Bursaspor'dan El Ahmadi'ye kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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