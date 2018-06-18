Bursaspor'dan El Ahmadi'ye kanca – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    'dan 'ye kanca

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'dan <a href="/index/el-ahmadi?id=01e96d4b-f5ee-4593-89bd-c64aa602558c" class="" rel="tag">El Ahmadi</a>'ye kanca

    ’nın yönetiminde iddialı bir kadro kurmaya çalışan Timsah, ’nda ter döken 33 yaşındaki usta kramponla temas kurmaya hazırlanıyor

    , geçen sezon 'de yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşamamak için transferde ince eleyip sık dokuyor. Teknik direktörlüğe 'yı getirdikten sonra transfere hız veren yeşil- beyazlılar, devi Feyenoord'da oynayan Faslı orta saha Karim Al Aroos'a kancayı taktı. Yeşilbeyazlı yönetimin, 8 numarada ve ön liberoda da görev yapan 33 yaşındaki Fas Milli Takım oyuncusunu Timsah'a kazandırmak için kolları sıvadığı öğrenildi.

    KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR
    , ilk olarak 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ahmadi'nin kulübü Feyenoord'la temasa geçecek. Fas 'yla 'daki 'nda boy gösteren tecrübeli orta saha, grupta 'la oynadıkları ilk karşılaşmada ön libero mevkiinde görev aldı. 'da doğan Faslı 8 numara geçen sezon kırmızı-beyazlılarda oynadığı 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asist katkısı sağladı. kariyerinin 8 sezonunu Feyenoord'da geçiren , Twente ve 'da da forma giydi.

    1. 18.6.2018
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