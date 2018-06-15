Bursaspor'da hedef Badji
Bursaspor, Samet Aybaba’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Anderlecht’in orta sahası Stephane Badji için tüm şartlarını zorluyo
Bursaspor, Stephane Badji'yi kadrosuna katmak için yoğunlaştı. Geçen sezonu Kayserispor'da geçiren ve bonservisi Belçika devi Anderlecht'te bulunan oyuncu için temaslarına devam eden yeşil-beyazlılar, Senegalli futbolcuda ısrarcı. Samet Aybaba'nın da kadrosunda ısrarla görmek istediği Badji için şartları zorlayan yönetim, bu transferde ise eli en güçlü ekip oldu.
KİRALIK OLMUYOR
Yurtdışından da birkaç takımın talip olduğu 28 yaşındaki orta sahanın Bursaspor'a olan transferinde ise en büyük engel kontratının devam etmesi. Anderlecht, geçen sezon milli yıldızı Kayserispor'a kiralarken bu sezon ise kiralık formülünü düşünmüyor. Anderlecht, yaklaşık 1 milyon Euro talep ederken, Timsah bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.
35 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI
Geçen sezon istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Badji, oynadığı 35 maçta 3'er gol ve asiste imza attı. Sarıkırmızılıların tekrar kiralama isteği kulübü tarafından reddedilen Senegalli orta saha 9 kez de milli takımda boy gösterdi. Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna ise seçilemedi.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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