Bursaspor'da hedef Badji – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    'da hedef Badji

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da hedef Badji

    , ’nın kadrosunda ısrarla görmek istediği Anderlecht’in orta sahası için tüm şartlarını zorluyo

    , 'yi kadrosuna katmak için yoğunlaştı. Geçen sezonu 'da geçiren ve bonservisi devi Anderlecht'te bulunan oyuncu için temaslarına devam eden yeşil-beyazlılar, Senegalli futbolcuda ısrarcı. 'nın da kadrosunda ısrarla görmek istediği Badji için şartları zorlayan yönetim, bu transferde ise eli en güçlü ekip oldu.

    KİRALIK OLMUYOR
    Yurtdışından da birkaç takımın talip olduğu 28 yaşındaki orta sahanın 'a olan transferinde ise en büyük engel kontratının devam etmesi. Anderlecht, geçen sezon milli yıldızı 'a kiralarken bu sezon ise kiralık formülünü düşünmüyor. Anderlecht, yaklaşık 1 milyon Euro talep ederken, Timsah bu rakamı aşağı çekmek için pazarlıklarını sürdürüyor.

    35 MAÇTA 3 GOL 3 ASİST YAPTI
    Geçen sezon istikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken Badji, oynadığı 35 maçta 3'er gol ve asiste imza attı. Sarıkırmızılıların tekrar kiralama isteği kulübü tarafından reddedilen Senegalli orta saha 9 kez de milli takımda boy gösterdi. Senegal'in kadrosuna ise seçilemedi.

    1. 15.6.2018
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