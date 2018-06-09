Bursaspor damgası – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    damgası

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> damgası
    Spor Toto 'in ardından futbolda yaşanacak heyecan 'da düzenlenen ile devam edecek. 'den 22 futbolcu kupada boy gösterecek. En fazla oyuncu gönderen takım 4'er oyuncuyla ve olurken, ve 'dan 3 futbolcu kupada milli takım formasını terletecek.
    1. 9.6.2018
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