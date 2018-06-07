Bursaspor’dan Badji atağı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    ’dan Badji atağı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’dan Badji atağı

    yönetimi, listesinde yer alan Stephane Badji’nin menajeri ile ’da görüşme gerçekleştirecek.

    Yeşil-beyazlı takımda Teknik Direktör Samet Aybaba'nın göreve gelmesinin ardından kadroya ilk olarak 18 yaşındaki Makedon futbolcu Jani Atanasov katılmıştı. Genç isimle prensip anlaşmasına varan , listesinde yer alan Badji için de girişimlerini sürdürüyor. Bonservisi Anderlecht'te bulunan ve geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Senegalli oyuncunun menajerini 'ya davet eden yeşil-beyazlı idareciler, transferi birkaç gün içerisinde sonuçlandırmak istiyor.

    Öte yandan ekibinin bonservis bedeli olarak 1 milyon Euro talep ettiği, yönetiminin de bu ücreti aşağıya çekmeye çalıştığı bildirildi.
    1. 7.6.2018 14:14
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