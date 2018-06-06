Yeni Timsah Atanasov – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Yeni Timsah Atanasov

    Yeni Timsah Atanasov
    , transferde 19 yaşındaki Makedon ön libero Jani Atanasov'la 4 yıllık sözleşme imzaladı. Yönetici Osman Dinsever, yedek yönetici Hasan Parlakay ve Futbol Direktörü Mustafa Er tarafından Makedonya'dan getirilen Atanasaov, yıllık 225 bin Euro maaş alacak. Kulübü Akademija Pandev'le yapılan pazarlıklarla yetiştirme bedeli de 280 binden 100 bin euro'ya indirildi.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 6.6.2018
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