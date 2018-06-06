Bursaspor kadroda istikrarı yakalayamadı – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    kadroda istikrarı yakalayamadı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a> kadroda istikrarı yakalayamadı

    Son 3 sezon içerisinde Spor Toto 'de 56 oyuncuya şans veren 'da söz konusu dönemlerde istikrarlı bir şekilde forma giyen yalnızca 5 oyuncu var. Yeşil beyazlılar yeni sezonda istikrara yönelecek.

    , transfere hızlı bir giriş yaparak 18 yaşındaki Makedon oyuncu Jani Atanasov ile anlaştı. Teknik direktör 'nın raporuna göre 4-5 yabancı oyuncu transferi daha yapacak olan yeşil beyazlılar, son yıllarda ise kadroda istikrarı yakalayamadı. Son 3 sezondur 'de şans bulan oyunculara bakıldığında 56 futbolcunun sahada yer aldığı görülürken bunlardan yalnızca 9 oyuncu söz konusu 3 sezonda da formasını terletti. Bu isimler ise , , Aziz Behich, Ricardo Faty, , Emre Taşdemir, Kubilay Kanatsızkuş ve oldu.

    Ancak geçtiğimiz sezonun içerisinde, da sezon sonunda takımdan ayrılırken, Ricardo Faty ve Cristobal Jorquera da yeni sezonda yeşil beyazlı ekibin kadrosunda yer alamayacak. Böylelikle yeni sezona başlarken Bursaspor'un kadrosunda son 3 sezondur ligde istikrarlı bir şekilde forma giyen yalnızca 5 oyuncu kalacak.

    Teknik direktör da geldiği günden itibaren açıklamalarında istikrara vurgu yaparken, 3 yıllık kontrat süresi boyunca değerlendirebileceği bir takım oluşturmak istiyor. Özellikle yerlilere büyük önem veren Aybaba, transfer stratejisini de belirlerken ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

    1. 6.6.2018 13:35
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